شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن حشيش و141 كجم من مخدر الشابو خلال حملة أمنية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدارت بوزارة الداخلية، عن نتائج الحملات الأمنية المكثفة التى شنتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وأسفرت نتائج الحملات - بحسب ما أعلنت محافظة أسوان - عن ضبط 1178 كيلو جرام من مخدر الحشيش ، و 53 كجم من مخدر القنب ( البانجو ) ، و 141 كجم من مخدر الآيس ( الشابو ) ، و 23 كجم من مخدر الهيروين.

فيما تمثلت أهم القضايا خلال عام ٢٠٢٥ بضبط عدة عناصر يقومون بإدارة بؤر إجرامية مسلحة وبحوزتهم 50 كجم لمخدر البانجو ، و 3 كجم لمخدر الحشيش ، و بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار وذلك بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وتم أيضاً استهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مستغلين أحد الهضاب الجبلية ساتراً لهم وبحوزتهم 75 لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 10 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 2 بندقية آلية ، وكذا 2 بندقية خرطوش ، و 5 فرد خرطوش ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو.

كما تم ضبط ضبط عدة عناصر مسلحة شديدة الخطورة وبحوزتهم 6 كجم لمخدر الحشيش و 5 كجم لمخدر الآيس " شابو " ، و 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 2 بندقية آلية، و بندقية خرطوش ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة ثان أسوان.

وتم بالتوازى تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوزتهم 75 كجم لمخدر البانجو و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 20 كجم لمخدر الآيس" شابو "، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيقة أر بى جى، ورشاش جرينوف ، بجانب 2 بندقية آلية ، و 2 بندقية FN ، و بندقية قناص ، وطبنجة عيار 9 مللى وطلقات ذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة إدفو.

كما تم أيضاً ضبط أحد العناصر من ذوى السوابق الإجرامية وبحوزته 6 كجم لمخدر الآيس شابو و 3 كجم لمخدر الحشيش ، وبندقية خرطوش وطلقات لذات الأعيرة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، علاوة على استهداف بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوذتهم 50 كجم لمخدر الهيروين ، و 10 كجم لمخدر الحشيش ، و 25 كجم لمخدر الآيس شابو ، و 2 بندقية آلية ، و بندقية FN ، وطلقات لذات العيار بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وأخيرا تم تصفية بؤرة مسلحة شديدة الخطورة يقوم على إداراتها عناصر إجرامية مسلحة وبحوزتهم 30 كجم لمخدر الحشيش ، و 7 كجم لمخدر الهيروين ، وسلاح أر بى جى ، و 2 قذيفة أر بى جى ، و 2 رشاش جرينوف ، و 5 بندقية آلية ، و 2 بندقية خرطوش ، وقنبلة F5 ، وطلقات لذات الأعيرة بدائرة مركز شرطة أول أسوان.