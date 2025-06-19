شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى إلى 50 والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الايرانى الى 50 ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أكدت ان هناك قرارا بإخلاء مستشفى سوروكا بالكامل إثر تسرب مواد خطرة بعد إصابته بصاروخ ايرانى .

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.