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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى إلى 50

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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيرانى إلى 50

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 19 يونيو 2025 08:44 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الايرانى الى 50 ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أكدت ان هناك قرارا بإخلاء مستشفى سوروكا بالكامل إثر تسرب مواد خطرة بعد إصابته بصاروخ ايرانى .
فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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