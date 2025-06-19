شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لمعاقبة السارق بالسجن المؤبد وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون العقوبات 5 شروط، إذا توافرت فى جريمة السرقة، يعاقب السارق بالسجن المؤبد، وجاءت تفاصيل هذه الشروط فى المادة 313 من القانون، التى نصت على أنه، يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:



(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.



(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.



(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.



(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.