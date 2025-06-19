شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط المسنلزمات الطبية المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط المستلزمات الطبية المجهولة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط المستلزمات الطبية المجهولة.

وأيد 90% من القراء تكثيف حملات ضبط المستلزمات الطبية المجهولة، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات ضبط المستلزمات الطبية المجهولة.



