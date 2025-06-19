شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 23 درجة.