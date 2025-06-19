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إعلام إسرائيلى: بلاغات بوجود عالقين فى تل أبيب جراء القصف الإيراني

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إعلام إسرائيلى: بلاغات بوجود عالقين فى تل أبيب جراء القصف الإيراني

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 19 يونيو 2025 07:52 ص

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك بلاغات بوجود عالقين في تل أبيب جراء القصف الإيراني، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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