شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: وقوع إصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية وسط وجنوب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية في وسط وجنوب اسرائيل ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.