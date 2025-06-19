شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: سقوط صاروخ إيرانى بمنطقة حولون فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ إيراني في منطقة حولون بتل أبيب، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .



فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.