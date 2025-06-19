شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تدعم تطوير مهارات الأطباء بندوة علمية ضمن مبادرة "نبض واحد" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك النقابة العامة للأطباء البيطريين في فعاليات مبادرة "نبض واحد" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، من خلال ندوة علمية متخصصة بعنوان "مقدمة في طب حيوانات المزرعة"، والمقرر انعقادها يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير قدرات الأطباء البيطريين الشباب.

ويُحاضر في الندوة الدكتور أحمد البنداري، عضو مجلس النقابة وعضو مبادرة "نبض واحد"، حيث يقدم محتوى علمي متقدم يسهم في تعزيز كفاءة الأطباء البيطريين حديثي التخرج، ضمن رؤية شاملة تربط بين صحة الحيوان والإنسان والبيئة.

حيث تستهدف الندوة تقديم محتوى علمي متخصص يُسهم في رفع كفاءة الكوادر البيطرية الشابة، وتعزيز دورهم في دعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة تدمج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وتُعد مبادرة "نبض واحد" منصة هامة للتعاون بين النقابات المهنية ومؤسسات الدولة لتعزيز وعي ومهارات الشباب في مختلف التخصصات الصحية والبيطرية، بما يخدم المجتمع ويواكب خطط التنمية المستدامة.