شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: لا يجوز انتخاب النقيب أو أعضاء المجالس أكثر من مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للأطباء، في فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2025، غدا الجمعة، 20 يونيو الجارى، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، على أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يوميا، وفقا للجدول الزمني النهائي لإجراء الانتخابات والذى حددته النقابة.

وأوضحت النقابة، إنه وفقا للمواد الخاصة بالانتخابات باللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 1974 ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2011، والمادة مادة 61 فإنه لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوى واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب المرتين للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارا من سنة إجراء القرعة، مع العلم بأن أي عضو مجلس تم انتخابه الدورتين متتاليتين لا يحق له الترشيح الدورة ثالثة ( وذلك تطبيقاً لنص لائحة النقابة).

وأضافت أنه وفقا للمادة 43 يفتح باب الترشيح للمستويات النقابة المختلفة اعتباراً من 20 يونيو حتى 30 يونيو ، ويستمر قبول الطلبات خلال هذه المدة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً ، ويكون فتح باب الترشيح وانتهاؤه بحضور لجنة بشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه، والمادة 11 : يحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، على أن تقدم طلبات الترشيح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى انتخابات الفرعية بمقارها بالمحافظات

وأشارت إلى أن المادة 53 أكدت على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعاً من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.

ويتم تقديم طلب الترشح موضحاً به :

- الاسم الرباعي.

- رقم القيد.

- مدة القيد بالجدول العام

- جهة العمل

- اسم الشهرة (إن وجد)

- المستوى النقابي المطلوب الترشح له

- العنوان

- رقم الهاتف.