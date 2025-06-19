شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة لمزارعى التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالخميس، 19 يونيو 2025 05:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو.
تمثلت التوصيات في الآتي:أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.
2–التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة و فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.
4-بداية جمع الثمار المبكرة و التي ظهر عليها علامات النضج
5-جمع الثمار المتساقطة و المصابة بذبابة الفاكهة و التخلص منها بالراد في التربة أو التخلص منها بالحرق.
6-وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية و إعادة التسميد بعد الإنتهاء من الجمع.
7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار.ثانيا التسميد
تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الاولي: 1ك سلفات نشادر.
الرية الثانية: 1ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم.ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة .
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة .
السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة.
السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة.برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
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