شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة لمزارعى التين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو.

تمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار و الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

2–التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة و فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة.

4-بداية جمع الثمار المبكرة و التي ظهر عليها علامات النضج

5-جمع الثمار المتساقطة و المصابة بذبابة الفاكهة و التخلص منها بالراد في التربة أو التخلص منها بالحرق.

6-وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية و إعادة التسميد بعد الإنتهاء من الجمع.

7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتي لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار.

ثانيا التسميد

تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الاولي: 1ك سلفات نشادر.

الرية الثانية: 1ك سماد مركب 19 -19-19.

الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة .

السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة.

السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

