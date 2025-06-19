شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد اليوم اللقاء الـ18 مِن فعاليات مبادرة "معا لمواجهة الإلحاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، في التَّاسعة مِن مساء اليوم الخميس، اللقاءَ الثامن عشر مِن فعاليَّات مبادرة (معًا لمواجهة الإلحاد).

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (عشرة أسئلة شائعة في الطرح الإلحادي)- الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل، أستاذ في كليَّة اللغة العربية بالقاهرة ومتخصِّص في تحليل بنية الخطاب وحاصل على جائزة خدمة الدعوة والفكر الإسلامي 2014م؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف ويما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

وتُعقد هذه اللقاءات بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ولحضور اللقاء يمكنكم الدخول على الرابط الآتي من هنـــــــــــــا .