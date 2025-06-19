شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة لمزارعى الكمثرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورعلاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر يونيو.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

- المحافظة على انتظام الرى لأشجار الكمثرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر ونهايات الخطوط



- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة و فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة



- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري و مراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة

- بداية جمع الثمار المبكرة لمحصول الكمثرى التي ظهر عليها علامات النضج

- جمع الثمار المتساقطة و المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالرد فى التربة أو التخلص منها بالحرق.

- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية واعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع.

-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتى لا يحدث تساقط للثمار وخفض جودة الثمار.

