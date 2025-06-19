شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الجمارك تقفز إلى 135.8 مليار جنيه فى موازنة عام 2025 - 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البيان المالى المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 والتى وافق عليها مجلس النواب، عن توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الإيرادات الجمركية) إلى 135.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.7% مقارنة بتقديرات العام المالى السابق 2024/2025.

وترتبط هذه الزيادة بعدة عوامل إيجابية، فى مقدمتها تعافى النشاط الاقتصادى، وحل مشكلات سوق الصرف الأجنبى، إلى جانب استمرار جهود مصلحة الجمارك فى التطوير المؤسسى الشامل.

وأكد البيان، أن استمرار تطبيق التسهيلات الجمركية من شأنه أن يعزز حركة التجارة الدولية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما فى ظل استقرار السياسات الاقتصادية واتساع شبكة المناطق اللوجستية والموانئ الحديثة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار السياسة المالية للدولة الهادفة إلى تعظيم الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وتيسير الإجراءات الجمركية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا.