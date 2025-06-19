شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحان اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس 19/ 6/ 2025، فى الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفى الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و(النظام القديم) فى الفترة الأولى امتحان مادة الاقتصاد، وفى الفترة الثانية الامتحان فى مادة الإحصاء.

وكان قد أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) الثلاثاء 17 يونيو فى الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفى الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبا وطالبة من مدارس المكفوفين، النظامين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الوطنية.