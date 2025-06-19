شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر الجديدة فى مدينة مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، إنشاء محطة تحلية مياه البحر جديدة فى مدينة مرسى علم تعرف على تفاصيل تلك المشروع من خلال المعلومات الآتية:

- الطاقة الإنتاجية للمحطة 10 آلاف متر مكعب يوميًا وذلك لدعم مشروعات البنية التحتية وتوفير مصادر مياه مستدامة للمواطنين فى مرسى علم.

- يتم تنفيذ المشروع من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تحت إشراف وتنفيذ إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، ويعد من المشروعات القومية الحيوية التى تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بمدينة مرسى علم، ودعم التوسع العمرانى والنشاط السياحى بالمنطقة.

- يأتى المشروع ضمن رؤية الدولة للتوسع فى استخدام تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الخدمات الأساسية بكافة محافظات الجمهورية.