شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية تعترض مسيرة فوق ضواحى طهران والقبض على جواسيس فى مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت فجر اليوم الخميس مسيرة مرت فوق ضواحى العاصمة طهران بعد تفعيلها قبيل دقائق.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن السلطات قبضت على 18 شخص فى مدينة مشهد، متهمة إياهم بالتجسس وتصنيع مسيرات هجومية وجامعة للمعلومات لصالح دولة الاحتلال.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها السابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".