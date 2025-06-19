شكرا لقرائتكم خبر عن ​إعلام إيرانى: اعتقال 18 عميلا لإسرائيل يصنعون المسيرات فى مدينة مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية باعتقال 18 عميلا لإسرائيل يصنعون المسيرات فى مدينة مشهد، حسبما ذكرة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.