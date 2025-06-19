شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة فحص المتزوجين ضمن مبادرة المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد فحص طبى ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج لمن سبق لهم الزواج بالفعل إلى حال كان هناك عقد قران جديد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن عمل تحاليل فحص المقبلين على الزواج للمقرر عقد قرانهم حديثا.

واستطردت وزارة الصحة والسكان: "دورنا هو الحفاظ على صحة وسلامة الأسرة المصرية بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة".

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.