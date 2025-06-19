شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى قافلة "إيد واحدة" بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، من خلال وحدة التنمية المحلية، في فعاليات قافلة "إيد واحدة" التنموية، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرية العراقية التابعة لمحافظة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقدمت الهيئة، ضمن مشاركتها، عددًا من الخدمات التنموية المتكاملة، شملت تنفيذ قافلة لصحة العيون للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض العيون، وتقديم خدمات العلاج وتوفير النظارات الطبية، حيث تم تقديم الخدمات لعدد 356 مواطنًا، من بينهم 288 من أهالي قرية العراقية، تضمنت (الكشف– العلاج– النظارات– التحويل لإجراء عمليات جراحية عند الحاجة).

كما نظّمت الهيئة كرنفالًا ترفيهيًّا وتعليميًّا شارك فيه أكثر من 300 طفل من أطفال القرية، وذلك في إطار دعم الجانب النفسي والتوعوي للأطفال في المجتمعات المحلية.

وضمن جهودها المستمرة في دعم الثروة الحيوانية، قامت الهيئة بتنفيذ قافلة بيطرية لخدمة أهالي القرية، شملت فحصًا ورشًّا وقائيًّا لـ٦٠٠ رأس من الماشية والدواجن، مع تقديم العلاج المجاني لجميع الحالات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية، وتعزيزًا للتعاون المشترك مع مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.