شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تحتفل اليوم بمرور ألف يوم تشغيل وصيانة آمنة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاحتفالية التي تنظمها شركة أفيك إنترناشيونال الصينية بمناسبة مرور (1000) يوم تشغيل وصيانة آمنة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك بورشة بدر للقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، ورئيس ونائب رئيس شركة افيك الصينية، ورئيس شركة افيك مصر، ورئيس وقيادات شركة CRRC الصينية، ورئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق.

يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية، كما يضم تفريعة من مدينة بدر حتى مدينة المعرفة مرورا بالمنطقة الصناعية بالعاشر.