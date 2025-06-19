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أفادت أكسيوس أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب استشار مساعديه بشأن إمكانية ضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأكد البنتاجون لترامب إمكانية ضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية بالقنابل الثقيلة، واحتمالية نجاح ضرب منشأة فوردو النووية هي التي تدفع باتجاه تأخر ترامب في قرار الانخراط في الحرب.



كما أضافت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترامب يريد التأكد من أن الهجوم على إيران ضروري حقا ولن يجر بلاده إلى حرب طويلة الأمد، وإذا دخل ترامب الحرب فإن الهدف تدمير منشأة فوردو النووية

كما أكدت نقلا عن مسؤول أمريكي: ترامب يعتقد أن الحفاظ على الغموض يزيد من الضغوطات على إيران، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

فى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لم اتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران". وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: لم أغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران ومن الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل.

وتابع ترامب: "لا أرغب في أي حروب، ولست سعيدا بالحرب بين إسرائيل وإيران". وجدد ترامب، تأكيده على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.