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بوتين: زودنا إيران بمعدات عسكرية ولا أريد مناقشة احتمال قتل أمريكا لخامنئى

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بوتين: زودنا إيران بمعدات عسكرية ولا أريد مناقشة احتمال قتل أمريكا لخامنئى

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 19 يونيو 2025 01:41 ص

قال الرئيس الروسى بوتين: "لا أريد حتى مناقشة احتمال قيام الولايات المتحدة بقتل خامنئى".


وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا زودت إيران بمعدات عسكرية وهذا ليس مرتبطا بالأزمة الحالية ولا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية".


وأكد بوتين، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تتضمن تعاونا عسكريا، مشيرًا الى أن روسيا عرضت على إيران مشاريع لإنشاء نظام دفاع جوى لكنها لم تبد اهتماما كبيرا بذلك، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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