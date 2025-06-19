شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: زودنا إيران بمعدات عسكرية ولا أريد مناقشة احتمال قتل أمريكا لخامنئى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الروسى بوتين: "لا أريد حتى مناقشة احتمال قيام الولايات المتحدة بقتل خامنئى".



وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا زودت إيران بمعدات عسكرية وهذا ليس مرتبطا بالأزمة الحالية ولا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية".



وأكد بوتين، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تتضمن تعاونا عسكريا، مشيرًا الى أن روسيا عرضت على إيران مشاريع لإنشاء نظام دفاع جوى لكنها لم تبد اهتماما كبيرا بذلك، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.