شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في رام الله يبحث مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تطورات العدوان الاسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير "ايهاب سليمان"، سفير مصر في رام الله، بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. "أحمد أبو هولي"، لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاستهداف الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

شدّد "سليمان" على التزام مصر بالعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، والتأكيد على مكانة "الأونروا" كعنوان رئيسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما تناول اللقاء الحديث عن ضرورة تحرك عربي ودولي عاجل وفاعل لدعم الاونروا وحمايتها من محاولات الاستهداف والتجفيف المالي، بما يضمن استمرارية خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية في كافة مناطق عملياتها، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما جرى بحث آخر التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي للدول المضيفة الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان، يوم 24 يونيو، وما يتبعه من اجتماع للجنة الاستشارية للاونروا والذي تحضره 29 دولة مانحة، بحيث يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة لدعوة الدول لدعم الاونروا مالياً وسياسياً، والوقوف على آخر الإجراءات بحق الأونروا والتي من شأنها حرمان اللاجئين والنازحين من الحصول على المساعدات الانسانية والخدمات الأساسية، وأيضاً التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية والذي من المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، والذي سيقدم خلاله توصيات في عديد من الملفات المتعلقة بقضية اللاجئين والمخيمات والاونروا.

من جانبه، ثمّن د. "أبو هولي" موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وجهودها المتواصلة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان على قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مشيداً بدور مصر المركزي في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحماية وكالة "الأونروا" من محاولات الاستهداف الذي تتعرض له.