أخبار مصر

التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة

0 نشر
0 تبليغ

التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 19 يونيو 2025 01:18 ص

أعلن التلفزيون الإيراني بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران، وفق قناة إكسترا نيوز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements