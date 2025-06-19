شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التلفزيون الإيراني بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران، وفق قناة إكسترا نيوز.