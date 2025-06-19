شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: صادرات القطاع ترتفع 37% وحجم السوق 6.2 مليار دولار فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن حجم سوق الدواء فى مصر حاليًا يقدر بنحو 6.2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم السوق الأفريقى المستهدف نحو 28 مليار دولار، ما يعزز فرص مصر فى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الدواء واللقاحات إلى القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على زيادة صادرات الأدوية من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن الصادرات إلى الدول الأفريقية شهدت نموًا بنسبة 37% خلال العام الجارى، فيما يظل السوق السعودى من أبرز الأسواق التصديرية للأدوية المصرية.

ولفت إلى أن الأوضاع فى الموانئ باتت مستقرة، حيث لا توجد أى شحنات من المواد الخام مخزنة، ويتم الإفراج عن أى مواد خام مستوردة خلال 24 ساعة فقط، بعد تحسن أوضاع الدولار وتيسير الإجراءات الجمركية.

قال إنه لا توجد أى نية لرفع أسعار الأدوية فى مصر خلال العام الجارى، فى ظل استقرار أسعار المواد الخام وسعر الدولار.