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هيئة الدواء: صادرات القطاع ترتفع 37% وحجم السوق 6.2 مليار دولار فى 2025

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هيئة الدواء: صادرات القطاع ترتفع 37% وحجم السوق 6.2 مليار دولار فى 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 19 يونيو 2025 01:00 ص

أكد الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن حجم سوق الدواء فى مصر حاليًا يقدر بنحو 6.2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم السوق الأفريقى المستهدف نحو 28 مليار دولار، ما يعزز فرص مصر فى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الدواء واللقاحات إلى القارة الأفريقية.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على زيادة صادرات الأدوية من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن الصادرات إلى الدول الأفريقية شهدت نموًا بنسبة 37% خلال العام الجارى، فيما يظل السوق السعودى من أبرز الأسواق التصديرية للأدوية المصرية.

 

ولفت إلى أن الأوضاع فى الموانئ باتت مستقرة، حيث لا توجد أى شحنات من المواد الخام مخزنة، ويتم الإفراج عن أى مواد خام مستوردة خلال 24 ساعة فقط، بعد تحسن أوضاع الدولار وتيسير الإجراءات الجمركية.

 

قال إنه لا توجد أى نية لرفع أسعار الأدوية فى مصر خلال العام الجارى، فى ظل استقرار أسعار المواد الخام وسعر الدولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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