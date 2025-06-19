شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة العربى.. أهم أسئلة فى النحو لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ضمن سلسلة الدعم الأكاديمى الذى يقدمه ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، تأتى المراجعة النهائية في فرع النحو بمادة اللغة العربية كأحد أبرز الأدوات التعليمية التى تساعد الطلاب على الاستعداد الفعّال لامتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2025.

وتم إعداد المراجعة بعناية لتتضمن نماذج أسئلة استرشادية بنظام الاختيار من متعدد، تعكس طبيعة الامتحان الفعلى، وتغطى الجوانب الأساسية للمنهج بشكل مبسط وواضح، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة مركزة لأهم الموضوعات فى وقت قياسي.

ويشارك فى إعداد هذه المراجعة مجموعة من معلمى المواد المتخصصين بوزارة التربية والتعليم، الذين يسهمون بخبراتهم فى صياغة الأسئلة وتوضيح طريقة التعامل معها، بما يعزز من جاهزية الطلاب وثقتهم قبل دخول لجان الامتحان.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، حيث يؤدى طلاب الشعب المختلفة امتحاناتهم وفقًا للجداول المعتمدة، مع التزام الوزارة بتطبيق نظام التقييم الحديث المعتمد على الفهم والتحليل.

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أهم الأسئلة في النحو