شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إطلاق المنصة الرقمية الجديدة خطوة نحو تجديد الخطاب الديني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت كاميرا "إكسترا نيوز" لقاءً خاصًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عقب إطلاق المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشخصيات العامة من المؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية.

وأكد وزير الأوقاف، أن المنصة تمثل ثمرة عمل استمر أحد عشر شهرًا من الجهد المتواصل لفريق كبير، وبتعاون عدة مؤسسات بالدولة لصياغة خطاب ديني رشيد وآمن، يواجه الفكر المتطرف ويبرز مقاصد الشريعة، ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي.

وأوضح أن المنصة تمثل قفزة حقيقية نحو تجديد الخطاب الديني على أرض الواقع، مضيفًا أن المحتوى سيتضاعف خلال الأشهر المقبلة، ضمن مراحل تطوير متعددة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق شات بوت مدروس بعناية ضمن المنصة، مستندًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم إجابات موثوقة تُعبر بحق عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري تصريحاته بالتعبير عن طموحه في أن تصبح هذه المنصة، عند اكتمالها، الأولى عالميًا في تقديم الخطاب الإسلامي.