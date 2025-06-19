شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد: الاتحاد الأوروبي يحافظ على توازنه في التعامل مع أزمة إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن أمس كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع بين إيران وإسرائيل والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "بالتأكيد هناك دعوة للتفاوض وهناك قلق كبير على استقرار المنطقة، ولا يوجد شك أن هناك تكرار لمسألة حق إسرائيل الدفاع عن النفس وخطورة البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: "الموقف الأوروبي حتى الآن يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على توازنه في التعامل مع الأزمة، ما بين التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وخطورة البرنامج النووي الإيراني، وبين مخاطر استمرار هذه المواجهات".