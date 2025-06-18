مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

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تفتح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسي 2024-2025، الأسبوع القادم.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 /2024، بجميع مدارس القاهرة مجاناً غداً الخميس الموافق 2025/6/19، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة من خلال موقع المحافظة والضغط هنا.. ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات التظلم على النتيجة..

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .