شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكاديمية العربية" الأولى محليا والثامنة عربيا و104 عالميا فى تصنيف التايمز للاستدامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مركزًا متقدمًا فى تصنيف "التايمز للتعليم العالى للتنمية المستدامة" (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2025.

واحتلت الأكاديمية العربية المركز 104 عالميًا من بين 2318 جامعة مشاركة، وهو ما يعد قفزة نوعية تعكس التزامها بالمعايير الدولية.

وعلى الصعيد المحلى، فقد تبوأت الأكاديمية المركز الأول على مستوى جامعات مصر من أصل 51 جامعة، وعلى المستوى العربى، جاءت الأكاديمية فى المركز الثامن من بين 350 جامعة عربية.

كانت الأكاديمية العربية تقدمت فى عام 2020، لأول مرة لتصنيف Times Higher Education Impact Rankings، متبعة آلية التصنيف الإنجليزية التى تعتمد على مدى تحقيق الجامعات لمعايير ومؤشرات تعكس اهتمامها بالاستدامة عبر مختلف الأنشطة التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع. وتستند هذه المعايير على أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs)، حيث يتوجب على الجامعة تحقيق أربعة أهداف كحد أدنى وتخطت الأكاديمية هذا الشرط بامتياز، حيث قدمت ملفًا شاملًا لجميع الأهداف السبعة عشر، محققة نتائج مبهرة فى العديد منها.

وبرهنت الأكاديمية العربية على ريادتها بتحقيقها المركز الأول على مستوى مصر فى مجموعة من الأهداف، منها: القضاء على الفقر (SDG1)، القضاء على الجوع (SDG2)، جودة التعليم (SDG4)، المساواة بين الجنسين (SDG5)،المياه النظيفة والنظافة الصحية (SDG6)، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG7)، العمل اللائق ونمو الاقتصاد (SDG8)، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG12)، السلام والعدالة والمؤسسات القوية (SDG16).

وعلى المستوى الدولى، لمع نجم الأكاديمية بتحقيقها مراكز ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا فى خمسة أهداف رئيسية: المركز 77 فى القضاء على الفقر (SDG1)، المركز 35 فى جودة التعليم (SDG4)، المركز 54 فى المياه النظيفة والنظافة الصحية (SDG6)، المركز 19 فى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (SDG7)، المركز 38 فى العمل اللائق ونمو الاقتصاد (SDG8)

كما جاءت الأكاديمية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا فى ثمانية أهداف أخرى، مما يؤكد شمولية جهودها فى تحقيق التنمية المستدامة: القضاء على الجوع (SDG2) الحد من أوجه عدم المساواة (SDG10) الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (SDG12) العمل المناخى (SDG13) الحياة البحرية (SDG14) الحياة فى البر (SDG15) السلام والعدل والمؤسسات القوية (SDG16) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (SDG17)

وجاء ترتيب الأكاديمية الدولى على النحو التالي:

المرتبة 19 عالميًا فى تحقيق الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، المرتبة 35 عالميًا فى تحقيق الهدف الرابع (جودة التعليم)، المرتبة 38 عالميًا فى تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، المرتبة 54 عالميًا فى تحقيق الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، المرتبة 77 عالميًا فى تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر)، المرتبة 101-200 عالميًا فى تحقيق الأهداف الثانى والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، المرتبة 201-300 عالميًا فى تحقيق الهدف الخامس، المرتبة 301-400 عالميًا فى تحقيق الهدف الحادى عشر، المرتبة 401-600 عالميًا فى تحقيق الهدف التاسع، المرتبة 1001-1500 عالميًا فى تحقيق الهدف الثالث.

وفى غضون ذلك عبّر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذى حققته الأكاديمية بحصولها على المركز 104 عالميًا، والأول محليًا، والثامن عربيًا فى تصنيف "التايمز للتعليم العالى للتنمية المستدامة" لعام 2025.

وقال "عبد الغفار"، إن حصولنا على هذه المراتب المتقدمة عالميًا، ومحليًا وعربيًا المصرية فى تصنيف بهذا الحجم والأهمية، لهو "شهادة دامغة" على الجهود والتفانى غير المحدود من كل فرد فى أسرة العمل بالأكاديمية."

وأضاف رئيس الأكاديمية: "هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة والتزام راسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة السبعة عشر".

وتابع "عبد الغفار": "أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، والموظفين على عملهم الدؤوب ومساهماتهم القيمة،فكل إنجاز تحقق فى الأهداف المختلفة التى حققناها فى جميع الأهداف الـ17، هو ثمرة جهودهم المخلصة."

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