شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السويدي بالقاهرة: إنقاذ كوكب الأرض لا يقل أهمية عن حروب غزة وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير داج يولين دنفيلت السفير السويدي في القاهرة، خلال كلمته في الاحتفال باليوم الوطني للسويد، أهمية التضامن العالمي في مواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها أزمة المناخ، معتبرًا أنها تمثل التهديد الأكبر للبشرية في الوقت الراهن، إلى جانب الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة.

وقال السفير، إن يوم السادس من يونيو يحمل رمزية خاصة في التاريخ السويدي، إذ يعود إلى حدثين مفصليين: الأول في عام 1523 عندما تولّى الملك غوستاف فاسا الحكم، منهياً الاحتلال الدنماركي ومؤسسًا للدولة السويدية الحديثة؛ والثاني في عام 1809، حين أقر البرلمان السويدي أول دستور حديث، شكّل حجر الأساس لمبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية التي يتمتع بها الشعب السويدي حتى اليوم.



وأشار داج يولين إلى أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع عرض نماذج من الشركات السويدية الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري، والبالغ عددها 18 شركة، مشيدًا بدورها في تقديم حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ.

وسلّط الضوء على بعض المبادرات المتميزة، مثل مشروع “الغابات المتصلة” الذي أطلقته شركة “إريكسون” بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، وجهود شركة “Tetra Pak” في إدارة أكبر نظام للاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن الابتكارات التي تقدمها شركات مثل ABB وSKF في مجالات الطاقة والروبوتات وتقليل الانبعاثات.

وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع المساعي الرسمية للحكومة السويدية، التي شاركت بقوة في مؤتمر المناخ “COP27” الذي استضافته مصر، ومن المنتظر أن تواصل حضورها الفاعل خلال مؤتمر “COP30” المقبل في البرازيل.

وختم السفير كلمته بدعوة الحضور إلى التفاعل مع ممثلي الشركات السويدية المشاركة في المعرض المصاحب للاحتفال، والانخراط في حوارات بناءة حول مستقبل البيئة والاستدامة، قائلاً: نعم، نتابع بقلق ما يجري في غزة وأوكرانيا، لكننا نؤمن أيضًا أن إنقاذ كوكب الأرض مسؤولية جماعية لا تقل أهمية، وتتطلب منا جميعًا تعاونًا عابرًا للحدود”.