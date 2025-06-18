شكرا لقرائتكم خبر عن حى شرق الإسكندرية يكشف تفاصيل انهيار عقار بمنطقة باكوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات حي شرق الإسكندرية يفيد بانهيار عقار خلف شارع سينما ليلى، وانتقل مسئولو الحي والأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وقالت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي شرق، إنه لا توجد وفيات أو إصابات في الانهيار الجزئي بعقار باكوس، وإنه تم تحرير محضر بقسم شرطة الرمل لإخلاء ساكن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، وانهياره جزئيًا دون حدوث خسائر أو إصابات وتم وضع حواجز حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وجري رفع الأنقاض وفتح الشارع أمام حركة السيارات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وجار العرض على جهات التحقيق.



انهيار جزئي بعقار باكوس في الإسكندرية



عقار باكوس بالإسكندرية