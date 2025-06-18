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إعلام إيراني: غارة إسرائيلية تستهدف مقرا للشرطة فى طهران

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إعلام إيراني: غارة إسرائيلية تستهدف مقرا للشرطة فى طهران

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارة إسرائيلية تستهدف مقرا للشرطة في طهران، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في السياق، قال نائب وزير خارجية إيران: "سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا".

على جانب آخر، قال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من وزارة الخارجية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الراغبين من رعاياه في مغادرة إسرائيل وإيران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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