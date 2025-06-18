شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيراني: غارة إسرائيلية تستهدف مقرا للشرطة فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارة إسرائيلية تستهدف مقرا للشرطة في طهران، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في السياق، قال نائب وزير خارجية إيران: "سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا".

على جانب آخر، قال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من وزارة الخارجية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الراغبين من رعاياه في مغادرة إسرائيل وإيران.