شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: نتعرض لخسائر كبيرة وموجعة وسلاح الجو يسيطر على سماء طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، أن إسرائيل تتعرض لخسائر كبيرة وموجعة، لافتا إلى أن بلاده بدأت عمليتها العسكرية لإزالة التهديد النووي والصواريخ البالستية الإيرانية.

تابع نتنياهو، أن نتنياهو: سلاح الجو يسيطر على سماء طهران.

أضاف نتنياهو، وفق قناة القاهرة الإخبارية، أن القتال العنيف مستمر في قطاع غزة حتى تحقيق هزيمة حماس وعودة جميع المحتجزين.

في السياق، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نستهدف مواقع ومنشآت نووية إيرانية، ودمرنا مصدر الصواريخ التي كانت تستهدف إسرائيل ونركز على طهران في عمليتنا العسكرية".