شكرا لقرائتكم خبر عن الفيدرالي الأميركي يُثبت أسعار الفائدة عند 4.5 % دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسط استمرار مراقبة مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

وجاء القرار في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، خاصة مع تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال مايو بنسبة 0.9%، ما يعكس ضعفاً في النشاط الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون تصريحات باول بحثاً عن أي إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة، في ظل حالة من التردد داخل الفيدرالي بشأن تعديل الفائدة وسط ضبابية المشهد الاقتصادي.