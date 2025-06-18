شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتورة أمانى أبوزيد واحدة من 7 قيادات تعيد تشكيل التأثير والنفوذ فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فى تقدير رفيع للمرأة المصرية اختارت مؤسسة فانجارد ميديا إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية فى دولة نيجيريا الدكتورة أمانى أبوزيد المفوضة السابقة للطاقة والبنية التحتية بمفوضية الاتحاد الإفريقى واحدة من سبع قيادات تعيد تشكيل التأثير والنفوذ ف قارة إفريقيا.

وقالت فانجارد ميديا فى تقرير لها " إن الدكتورة أمانى أبو زيد هى قائدة رائدة أثر عملها مع الاتحاد الأفريقى ومحافل القيادة المختلفة على الحوكمة والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء أفريقيا. كزعيمة افريقية ومتحدثة محنكة، تركز على القيادة التى من شأنها احداث تحولات تنموبة فى القارة وتمكين المرأة و مد البنية التحتية من اجل النمو الشامل و المستدام. و لا يزال صوتها يلهم نماذج جديدة للقيادة الأخلاقية والمؤثرة، خاصة في شمال أفريقيا والبلدان الناطقة بالفرنسية.

وأكدت المؤسسة الإعلامية النيجيرية أن مستقبل أفريقيا يقع على أكتاف أولئك الذين يرغبون في القيادة ليس فقط بعلم و مهارة، ولكن أيضا يضعون روحهم و قلوبهم من اجل افريقيا. و يجسد هؤلاء القادة السبع ما يعنيه البناء من الداخل، ورعاية القادة ذوي العلم و الجرأة و والأخلاق والبصيرة الذين يمكنهم توجيه أفريقيا إلى المكانة العالمية التي تستحق".

وأشارت مؤسسة فانجارد ميديا إلي أن القيادة في جميع أنحاء أفريقيا تشهد تحولاً جذرياً , فالقارة لا تفتقر إلى المواهب أو الرؤية، بل تحتاج فقط إلى القيادة المناسبة لإطلاق العنان لإمكاناتها الحقيقية , وقالت "ولحسن الحظ، هناك مجموعة فعّالة من مدربي القيادة على قدر عال من المسؤولية، يسهمون في رسم ملامح المستقبل من خلال الاستثمار فى الأفراد، والهدف، والإمكانات و منهم الدكتورة أماني ابوزيد.

وشددت فانجارد ميديا علي أن هذه القيادات لا يسهمون في اعداد المديرين التنفيذيين فحسب، بل يرعون أيضًا صناع التغيير، والمبتكرين المدنيين، وقادة الجيل القادم المؤهلين لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا فى أفريقيا في جميع أنحاء القارة .

جدير بالذكر كان سبق أيضا اختيار الدكتورة أماني ابوزيد لأكثر من ١٢ مرة واحدة من أكثر الشخصيات الأفريقية تأثيرا و شهرة و سمعة طيبة ، كما اختارتها جامعة مانشستر البريطانية كواحدة من ابرز ٢٠٠ خريجيها في العالم على مدي ٢٠٠ سنة كقائدة عالمية في مجال التنمية و منحتها الدكتوراه الفخرية ، و ذلك بالاضافة الى التكريمات و الأوسمه العالمية و الافريقية الاخري.

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبوزيد تم انتخابها مرتين باكتساح من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة منذ عام ٢٠١٧ حتي عام 2025 .

ولأكثر من 35 عامًا، شغلت الدكتورة أماني أبو زيد العديد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية، علي رأسها الاتحاد الأفريقي كمفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي و أطلقت السوق الأفريقية الموحدة للطاقة الكهربية للقارة بالكامل تحتل الطاقة المتجددة فيها نسية ٧٠٪؜. و أطلقت ايضا الاستراتيجيات الافريقية القارية للهيدروجين الاخضر وللوقود الاخضر للطيران ، فضلا عن السوق القاري للنقل الجوي والذي يضم حتي الآن 38 دولة أفريقية،. كما بلورت البرنامج الافريقي للبنية التحتية ٢٠٢١-٢٠٣٠ في قطاعات الطرق و الطيران و انتاج الطاقة و الربط الكهربي و الربط الرقمي ذي السرعة العالية و مد شبكات الري و مياه الشرب .

وقامت الدكتورة أماني أبو زيد خلال شغلها منصب مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي بتطوير السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء لسد فجوة الكهرباء في أفريقيا والتي تستهدف تحقيق 100٪ الوصول إلى الكهرباء بحلول عام 2040.

كما أطلقت استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا، والذكاء الاصطناعي و الهوية الرقمية لأفريقيا وأطر البيانات لتحقيق قفزة وتسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي بالقارة.

كما نفذت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي وقت توليها المسؤولية العديد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع والبرامج الوطنية والإقليمية العابرة للقارات ، كما تتبني عدد من المشروعات القارية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقدرة على التكيف مع المناخ.

و قادت الدكتورة أماني أبو زيد الموقف الأفريقي المشترك بشأن الطاقة الذي يدعو إلى حق أفريقيا في الوصول الشامل إلى الطاقة والانتقال العادل و كذا الموقف الافريقي.

وكانت الدكتورة أماني أبوزيد عدد من المناصب القيادية في المنظمات الدولية، مثل البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت فيها على برامج البنية التحتية والطاقة و الثروات الطبيعية.

وقامت بإدارة وتنفيذ عمليات أكبر حافظة استثمارية للبنك الافريقي للتنمية والتي شملت مشروعات كبرى ومبتكرة مثل أكبر محطة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية المركزية في العالم " نور " .

وخلال مسيرتها المهنية، جمعت الدكتورة أماني أبو زيد مزيجًا رائعًا من الخبرات والإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية، خاصة في جميع أنحاء أفريقيا مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

وتعتبر الدكتورة أبو زيد قدوة للمرأة المصرية والأفريقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي المناصب القيادية وصنع القرار، وقد تم تسميتها منذ فترة طويلة ومعترف بها باعتبارها بطلة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .

و حصلت الدكتورة أماني أبو زيد على العديد من الجوائز وشهادات التقدير الدولية، علي رأسها “وسام الأسد “من رئيس السنغال و ” الوسام العلوي “من عاهل المغرب، و حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة و«شخصية المستقبل من الحكومه الفرنسية، وتم اختيارها في أيضًا مفوضًا للجنة العالمية للمعلوماتية والتنمية المستدامة، وأيضًا مفوضًا في اللجنة العالمية لكفاءة الطاقة، فضلًا عن عضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ، ومفوضا في اللجنة العالمية للعولمة الرقمية وغيرها من المناصب العالمية المرموقة.

الدكتورة أماني أبو زيد هي رئيس المشارك للجنة التوجيهية لمبادرة Smart Africa وكذلك لمجموعات العمل لاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى المعنية بالاقتصاد الرقمي بإفريقيا والطاقة والنقل.

تخرجت الدكتورة أماني أبو زيد في كلية الهندسة ، جامعة القاهرة قسم الكهرباء من ؛ كما حصلت علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة المشاريع للتنمية الأفريقية من الجامعة الفرنسية للتنمية الأفريقية (جامعة سنجور)؛ وماجستير في الإدارة العامة (MPA) من كلية هارفارد للإدارة الحكومية؛ و دكتوراه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة ، وهي حاصلة أيضًا على شهادة DES في الآداب من جامعة السوربون-باريس .

