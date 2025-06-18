تل أبيب تهدد «النووى الإيرانى».. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الرئيس السيسى يصدق على قانونى «العلاوة الدورية» و«الرقم القومى الموحد للعقارات».. زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.. و«الرقم الموحد للعقارات» شرط رئيسى لطلبات المرافق الأساسية، وتل أبيب تهدد «النووى الإيرانى».. مخاوف من تدخل أمريكى محتمل على خط الأزمة.. «خامنئى»: سنكبد إسرائيل خسائر لا يمكن تعويضها.

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