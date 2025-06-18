شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة العربى لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان.. اضمن الدرجة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، تتضمن جرعة علمية مكثفة، يستطيع الطلاب من خلالها ك تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025، الذي يعقد الأحد 22 يونيو الجاري.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان اللغة العربية، يتضمن 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.



