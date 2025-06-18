شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تناقش رسالة ماجستير بعنوان "الإعلام الرقمى وأمن المعلومات فى صحافة البيانات" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اليوم كلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشة رسالة الماجستير للباحثة ماريان جورج عبد الملاك - عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأخصائي علاقات عامة وإعلام بسكك حديد مصر، وكان موضوع الرسالة " الإعلام الرقمي وأمن المعلومات في صحافة البيانات "

وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من كل من، الدكتور محمد حسام - أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور شحاتة السيد محمد خبير في الصحافة الإلكترونية وتحليل البيانات وتحت إشراف الدكتور سعيد الغريب النجار أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة ايناس ياسين أستاذة الصحافة والإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة .

وتم منح الباحثة ماريان جورج عبد الملاك درجة الماجستير فى الإعلام الرقمى وأمن المعلومات فى صحافة البيانات بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وذلك فى إطار مشروع أكاديمي مقدم ضمن برنامج الماجستير في الإعلام الرقمي وأمن المعلومات بكلية الإعلام – جامعة القاهرة والذى تضمن انطلاق منصة صحافية متخصصة في صحافة البيانات تحت عنوان Data Insight 360، بهدف تقديم نموذج متكامل لفهم القضايا العامة من خلال التحليل القائم على البيانات والأرقام الدقيقة.

كما تسعى المنصة إلى أن تكون واجهة موثوقة تساعد القارئ العربي على استيعاب الأحداث من منظور تحليلي، حيث يتم تحويل البيانات إلى قصص مفهومة ومدعومة بتصوير بصري جذاب، مما يسهم في خلق محتوى إعلامي عميق ومبني على أدوات بحثية ومصادر موثوقة، وتهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة استخدام البيانات في الإعلام من خلال تقديم تقارير وتحليلات تسلط الضوء على القضايا المؤثرة في مصر والمنطقة العربية، مدفوعة بقيم الشفافية والدقة والابتكار.