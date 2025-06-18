شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحذر واشنطن: دعم إسرائيل تصعيد خطير يهدد بتفجير أوضاع المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن روسيا حذّرت الولايات المتحدة من مغبة تقديم دعم عسكري مباشر لإسرائيل أو المشاركة في استهداف الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

وأوضح مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أكد في تصريحات رسمية أن أي تدخل أمريكي مباشر سيُفاقم حالة عدم الاستقرار، محذرًا من أن اندلاع مواجهة شاملة قد يصبح أمرًا وشيكًا.

وأضاف أن الخبراء الروس يرون أن إطالة أمد الصراع بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يدفع موسكو للتدخل، سواء عبر أدوات سياسية أو عبر خيار عسكري مباشر، نظرًا لما تمثله إيران من أهمية استراتيجية لروسيا، كونها بوابتها إلى المحيط الهندي والمياه الدافئة، وأيضًا لكونها حائط صد في وجه الاضطرابات في آسيا الوسطى.

وأشار إلى أن موسكو تخشى من أن يؤدي تفكك النظام الإيراني، في حال نفّذت واشنطن ضربة حاسمة، إلى فراغ أمني، يمكن أن تستغله جماعات إرهابية كـ"داعش" لتعزيز وجودها ونشاطها، خصوصًا في المناطق الحدودية بين إيران ودول آسيا الوسطى مثل طاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان، وهي مناطق تصنّفها موسكو كـ"عمق استراتيجي" لها.

وأكد مشيك أن الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكس" بموسكو، والذي تبنّته "داعش"، أعاد إلى الواجهة المخاوف الروسية من تسلل الجماعات المتطرفة إلى أراضيها، خاصة مع قربها من الحدود الإيرانية ومناطق النفوذ الروسي.