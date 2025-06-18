شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جندى فى معارك جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندى في معارك جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الهندسة القتالية في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت تقارير إخبارية إن الجندي قتل برصاصة قناص في خان يونس.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتقاء 57 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 15 من منتظري المساعدات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.