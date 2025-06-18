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جوتيريش يحذر من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران وإسرائيل

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جوتيريش يحذر من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران وإسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران وإسرائيل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم في غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السماح للإسرائيليين بمغادرة الملاجئ في عدة مناطق.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت باعتراض 5 صواريخ أطلقت للتو من إيران.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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