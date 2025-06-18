شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يحذر من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران وإسرائيل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم في غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السماح للإسرائيليين بمغادرة الملاجئ في عدة مناطق.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت باعتراض 5 صواريخ أطلقت للتو من إيران.