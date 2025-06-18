شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أخلينا 5 أسر من عقار السيدة زينب المنهار في وقت سابق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العقار المنهار رقم 20 شارع محمد عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، صدر له في وقت سابق قرار إخلاء للسكان حفاظا على سلامة السكان ، حيث تم بناء العقار عام 1951 ومكون من أرضي و4 طوابق متكررة.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه بالفعل تم إخلاء 5 أسر فقط من العقار، من إجمالي 10 وحدات سكنية، وهو ما قلل عدد الخسائر في الإرواح والإصابات نتيجة الإنهيار المفاجئ للعقار، مشيرا إلى أن النيابة تجرى تحقيقا موسعا حول سبب الإنهيار لبيان حقيقة وجود حفر أسفل العقار من عدمه.

وتواجد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رأس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للاشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار، كما وجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرر إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار فى 20 شارع عنايت من شارع قدرى بحي السيدة زينب احترازيًا من السكان دون المنقولات حتى التأكد من عدم تأثره من الإنهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

ويستكمل رجال الحماية المدنية والانقاذ البرى عن 3 مفقودين أسفل ركام العقار المنهار بالسيدة زينب، وتم الاستعانة بلودر للعمل على تسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار والبحث عن المفقودين وسط تواجد قيادات أمنية بالمكان.

وكان 5 اشخاص لقو مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء اثر انهيار منزل من أرضى و 4 طوابق بمنطقة السيدة زينب ونقلتهم سيارات الاسعاف الى المستشفى.