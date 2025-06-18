شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: غدا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 /2024، بجميع مدارس القاهرة مجاناً غداً الخميس الموافق 2025/6/19، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويمكن الدخول ومعرفة النتيجة من خلال موقع المحافظة والضغط هنا..

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 50 % .



وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .