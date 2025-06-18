شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش إجراءات السلامة الواجب إتباعها أثناء الحفر بجوار خطوط الغاز والان مع تفاصيل الخبر

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورشة العمل التى نظمتها شركة تاون جاس لمناقشة اجراءات السلامة الواجب اتباعها اثناء اعمال الحفر بجوار خطوط الغاز الطبيعى.

وأكد محافظ القاهرة خلال ورشة العمل على ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتجنب وقوع حوادث ولحماية الارواح والممتلكات أثناء تنفيذ المشروعات.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة تبادل الخرائط المحدثة بين شركات المرافق، ومركز معلومات شبكات المرافق مع ضرورة تنسيق كافة الجهات أثناء دراسة المشروعات وقبل التنفيذ لتجنب أى حوادث.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة وجود مندوب من شركة الغاز بالأحياء لسرعة التنسيق عند حدوث أى طارىء.

حضر ورشة العمل التى أدارها م. محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ونائبى محافظ الجيزة ورؤساء مجالس ادارات شركات المرافق المياة والصرف الصحى والكهرباء، ومسئولى شركات النظافة والتجميل، ورئيسى جهازى القاهرة الجديدة ومدينة ١٥ مايو، ومسئولى مركز شبكات المعلومات، والطرق.

وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص شركة تاون جاس على رفع مستوى الوعى وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث التى قد تنجم عن الاعمال الميدانية بالمشروعات المختلفة.



محافظ القاهرة خلال الندوة