شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لا يوجد تخفيف للأحمال حاليا وانقطاعات بعض المناطق أعطال طارئة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع الحالي لا يشهد تخفيف أحمال في شبكة الكهرباء وما شهدته بعض المناطق أعطال طارئة في الكهرباء نتيجة ضغط الشبكة مع تزايد استهلاك فترة الصيف، مشيرا إلى أن هذا ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن اعطال الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق تحدث في أي دولة ويتم التعامل معها بصورة فورية، مؤكدا أنه لا تخفيف أحمال في الفترة الحالية ولابد التحسب لكل السيناريوهات مع تصاد الأوضاع في المنطقة.

وتابع: "الأحداث متصاعدة في المنطقة ولام نتحسب ونضع خطط لمواجهة الطوارئ"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي مطمئن فيما يخص مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية وأيضا لوضع مطمئن فيما يخص عدم وجود تخفيف أحمال.

