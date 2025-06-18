شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة مشروع وطنى خالص والان مع تفاصيل الخبر

خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعلن الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف منصتها الرقمية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنصة الرقمية الجديدة تعد مشروعا وطنيا خالصا يستهدف المساهمة فى تجديد أسس وركائز الخطاب الدينى، بأسلوب تفاعلى حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة، وذلك فى إطار استراتيجية التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة المصرية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالمنصة الدينية الرقمية الجديدة، التى تعد نقلة نوعية فى تطوير أداء وزارة الأوقاف، وتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع، ولكل زوارها، كما أثنى على حجمها وتنوع موضوعاتها وثراء خدماتها، والذى سيسهم فى النهوض بالجانب الفكرى والروحى فى جهود بناء الإنسان، فى الجمهورية الجديدة، وترسيخ دور مصر فى بث نور العلم والفكر المستنير إلى العالم أجمع.

من جانبه، استهل وزير الأوقاف عرض المنصة بالإشارة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية لوزارة الأوقاف اليوم يتزامن مع اليوم الدولى لمكافحة خطاب الكراهية، وهو ما نؤكده من إطلاق هذه المنصة التى ندعو من خلالها للفكر المستنير ونبذ الكراهية.





وفى هذا الإطار، أوضح وزير الأوقاف أن المنصة قائمة على منهج علمى منبثق من الرؤية الاستراتيجية للوزارة بمحاورها المتمثلة فى مكافحة كل أشكال التطرف الدينى واللادينى، إلى جانب بناء الإنسان، وصناعة الحضارة؛ مشيرًا إلى أن المنصة ــ بما تحويه من فكر مستنير وقضايا دينية برؤى تجديدية وزوايا علمية متنوعة ــ تعد دليلا على استمرار الدور المصرى الرائد فى بث الفكر الدينى الأزهرى القويم، وهو أقوى الروافد فى مجموع قوى مصر الناعمة التى قدّرها الله لها واختصها بها.

وخلال عرضه، وجه الدكتور أسامة الأزهرى الشكر إلى كل من شارك فى إخراجها بهذا الثوب المبهر، مؤكدًا أنها نتاج جهود مضنية على مدار الأشهر الماضية منذ توليه الوزارة، ثم استعرض الدكتور أسامة الأزهرى محتويات المنصة وأبوابها وأقسامها المتعددة، مؤكدًا فى ضوء ذلك أنها أكبر منصة دينية فى العالم؛ إذ تبلغ صفحاتها ٦٠ ألف صفحة فى المرحلة الأولى، وستتجاوز عدة ملايين من الصفحات بعد اكتمال مراحلها الثلاث بحلول عام ٢٠٢٧.

وأشار الوزير إلى أن المنصة ـ فى مرحلتيها الثانية والثالثة ـ ستضم أبوابًا متخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعى، وآلية للدردشة الإلكترونية؛ لإشباع نهم الأجيال الناشئة من التكنولوجيا بعد تغذية تلك الأبواب بمادة آمنة فكريًا، ومؤتمنة على مقاصد الشريعة وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فضلًا عن ترجمة محتوى المنصة إلى عدد من اللغات الأجنبية؛ تعزيزًا للانتشار وخدمة لرسالة مصر العالمية.

وخلال استعراضه، أشار الدكتور أسامة الأزهرى إلى أن هناك قسما لمبادرة "صحّح مفاهيمك"، وهو مشروع علمى استراتيجى لإعادة تشكيل الوعى من الجذور، وإحياء المفاهيم الصحيحة، وتفكيك المغلوطة، فى سبيل بناء إنسان حر، مؤمن، عاقل، صانع للحضارة، لافتا إلى أن هذه المبادرة سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تصحيح المفاهيم لدى المواطنين، ومعالجة التراجع القيمى والسلوكى، وتتناول موضوعات مختلفة مثل الاحتيال المالى، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المنصة تضم أبوابًا وأقسامًا عن المواسم والمناسبات، والفلسفة الإسلامية، والتاريخ والحضارة، والأخلاق والقيم، والأديان والمذاهب، والفقه، والحضارة والعمران، والدولة والعالم، بالإضافة إلى أبواب أخرى عن الإرهاب والتطرف، وشبهات وردود، والتصوف وطرقه، والعقيدة والفرق، والأسرة والمجتمع، واللغة العربية وبلاغتها، فضلا عن أبواب مخصصة للقرآن الكريم وتفسيره، والحديث الشريف وعلومه، والسيرة النبوية، وسير الإعلام، والموضوعات الشائعة، وغيرها، إلى جانب خدمات الوزارة وتعريف بتاريخها وكل الهيئات التابعة لها.