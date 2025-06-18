شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى حد يقولك حاسبنى.. أول صور للزى الرسمى للسايس فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أول صور للزي الرسمي والذي اعتمدته محافظة القاهرة ليكون زيا رسميا لكل سايس بشوارع وساحات المحافظة المرخص لها، ومن المقرر أن يتم البدء بتطبيق المنظومة الجديدة لتقنين وضع السايس، غدا الخميس، بأحياء المنطقة الغربية للقاهرة تمهيدا لتعميمها على باقى الأحياء.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين وتنظيم السايس بشوارع القاهرة، والتى سيتم تطبيقها بداية من غد بشوارع وسط البلد تمهيدا لتعميمها على باقى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ الخليج 365"، أنه سيتم القبض على كل المخالفين فورا، ومن لم يرتد الملابس الخاصة بالمنظومة سيتم القبض عليه أيضا، وذلك لانه غير مرخص له، مشيرا إلى أنه هذه المنظومة تطبق لأول مرة في المحافظة وهدفها حماية المواطنين من الاستغلال وتقديم بيانات شامله عن السايس والشركة المرخص لها وأسعار الانتظار.

وأعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه استجابة للمواطنين سيبدأ اعتبارًا من الغد تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس فى محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانونى، كما تعيد الشكل التراثى للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.

وأضاف محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به ، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم .

وأشار "صابر" إلى أن كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

وأضاف محافظ القاهرة أن أي مواطن يمكنه عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين .

وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة هى أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.



ملابس السايس الجديدة



الملابس المعتمدة للسايس