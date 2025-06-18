شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ أبو طارق يثير فزع الإسرائيليين.. صحفى إسرائيلى: الكشرى دخل خط الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان مطعم أبو طارق حفيظة الصحفي الاسرائيلي المتخصص في الشأن العربي وأحد المحللين في تليفزيون كان 11 العبري روعي كايس، معلقا عبر حسابه الرسمي على تويتر" يبدو أن مطعم أبو طارق وهو الكشرى المحبوب في القاهرة قد دخل في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران.



ونشر الصحفي الإسرائيلي روعي كايس صورة لاعلان المطعم المصري والذي نوه عن طبق جديد على شكل صاروخ على حساب المطعم على فيسبوك مع تعليق "قريبا".

وتفاعل عدد من السياسيين والاسرائيليين مع منشور الصحفي روعي كايس، وكتب سفير إسرائيلي سابق لدى مصر أن المطعم المصري شهير ومحبب لدى المصريين.

فيما نشرت الصحفية الاسرائيلية في موقع تايمز أوف اسرائيل تايل شنايدر مقطع فيديو قديم لها وهي تتناول الكشري في المطعم المذكور.

بدوره كتب الصحفي الاسرائيلي المتخصص في الملف الرياضي لاحد اصدقائه: هل نلتقي بأبو طارق في طلعت حرب بعد مباراة الأهلي القادم في كأس العالم للأنديه؟.



